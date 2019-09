“Imposto Mortágua”. 172 milhões cobrados em 2017 e 2018 ainda não foram para a Segurança Social

Até junho deste ano, continuam por transferir receitas do Adicional ao IMI (Imposto Municipal de Imóveis) para a Segurança Social correspondentes à cobrança efetuada em 2017 e 2018. O AIMI, que ficou também conhecido como o “imposto Mortágua”, porque anunciado pela deputada do Bloco de Esquerda, incide sobre imóveis de alto valor, mais de 600 mil euros e a sua receita deveria financiar a Segurança Social.

No entanto, ao longo dos últimos três anos, o Governo tem limitado a 50 milhões de euros a transferência anual a fazer a partir do Orçamento do Estado desta receita para o Segurança Social, isto apesar do valor cobrado em 2017 e em 2018 ter sido muito superior — 137 milhões de euros em 2017 e 135,3 milhões de euros em 2018. Segundo o Conselho de Finanças Públicas, que cita a execução mensal disponibilizada pela Segurança Social até junho, “continua por transferir o remanescente dos montantes cobrados relativos ao adicional de IMI de 85,3 milhões de euros e 85,3 milhões de euros e 87 milhões de euros referentes a 2017 e 2018”. Até junho, tinham transferidos apenas oito milhões de euros relativos ao adicional ao IMI, revela o relatório sobre a execução orçamental da Segurança Social do Conselho de Finanças Públicas.

Esta situação não é nova e já várias entidades de acompanhamento das contas públicas alertaram para este problema, incluindo o próprio Conselho de Finanças Públicas. A receita do AIMI tem como destino o fundo de capitalização da Segurança Social que mesmo sem receber a totalidade da cobrança regista um valor recorde no seu património, Este fundo serve de reserva para o pagamento de pensões, em caso de insuficiência de recursos na Segurança Social.

Contribuições para a Segurança Social aceleram 8,6%, mais que o previsto para todo ano

As receitas com as contribuições para a Segurança Social estão a acelerar 8,6% nos primeiros seis meses do ano, o que traduz uma cobrança acrescida de 681 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado. Este crescimento é superior ao ritmo previsto no Orçamento do Estado para todo o ano que era de 5,1% e contribui para a melhoria do saldo positivo do sistema previdencial, de acordo com um relatório do Conselho de Finanças Públicas.

São mais de 250 milhões de euros de acréscimo que são justificados por um conjunto de fatores, entre os quais a criação de emprego, o aumento do salário mínimo e das remunerações médias, mas também o resultado das medidas de combate à fraude e as alterações ao regime dos trabalhadores independentes. O Conselho de Finanças Públicas adianta contudo que não tem informação desagregada para detalhar o contributo de cada um destes fatores. Refere contudo que as cobranças coercivas na Segurança Social atingiram 337,7 milhões de euros, cerca de 52,4% de todo o valor cobrado no ano passado e recorda dados do Banco de Portugal que apontam uma subida média de 0,6% nas remunerações médias declaradas nos primeiros meses do ano.

No mesmo sentido evoluíram as despesas da Segurança Social que aumentaram 5,1% no primeiro semestre, abaixo da previsão de subida de encargos que consta do Orçamento do Estado que era de 7,1% para todo o ano de 2019.

As contribuições pagas por trabalhadores e empresas, são a principal fonte de receita do sistema previdencial e o seu crescimento é a principal razão para a solidez financeira da Segurança Social que fechou o semestre com um excedente de 2082 milhões de euros, excluindo o Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas. Este saldo positivo representa uma melhoria de 317 milhões de euros face ao mesmo período de 2018.

O Conselho de Finanças Públicas sublinha também que este é o segundo ano consecutivo em que a situação financeira da Segurança Social não exigiu qualquer transferência extraordinária do Orçamento do Estado, o que se verificou entre 2012 e 2017. E o saldo atingido em junho ultrapassa a meta fixada para o final do ano.

A Caixa Geral de Aposentações também registou um excedente orçamental de 173 milhões de euros até junho, mas no sistema de pensões dos trabalhadores do Estado está previsto um défice para o final do ano, como tem acontecido no passado recente pela redução do número de subscritores contribuintes para este sistema que deixou de aceitar novos subscritores em 2005.

