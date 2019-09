Deputado sul-coreano repreende professora universitária por não ter filhos

Um deputado da Coreia do Sul está a ser fortemente criticado depois de sugerir que uma professora universitária e a primeira mulher a assumir a chefia da Comissão Nacional do Comércio sul-coreano estaria a falhar “com a obrigação à nação” por não ter filhos, noticia o The Guardian e outros jornais internacionais.

Jeong Kab-yoon, da oposição conservadora do partido Liberty Korea (LKP, em ingês), disse que Joh Sung-wook, uma professora universitária de economia, apostara na carreira profissional sem pensar nos rácios de natalidade do país.

Joh é professora de economia na Universidade Nacional de Seoul, e ao ouvir o político, sorriu de maneira desconcertada, sem responder. Nas redes sociais, a repercussão foi grande, e diversas pessoas passaram a defender Joh, alegando que o conservador está a violar os direitos da professora.

Jeong Kab-yoon, a 5-time lawmaker from the Liberty Korea Party, sparks an outcry for scolding Joh Sung-wook, an unmarried academic who is in her mid-50s, for not having children. https://t.co/Bl88uCvSri

This is disaster for women in South Korea. This is one of the reasons why they want to come and work in Japan.

S. Korea lawmaker grills official nominee for not giving birth https://t.co/Ip1OTQ3MOR via @FRANCE24

