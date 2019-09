Encontrado o corpo de Rafael Sá, o triatleta desaparecido no Rio Minho

Foi encontrado nesta quinta-feira o corpo de Rafael Sá, o atleta de 23 anos desaparecido no domingo no Rio Minho durante a XII Prova de Triatlo da Amizade entre a cidade portuguesa de Cerveira e a espanhola de Tomiño.

Em declarações à TVI, o comandante da capitania de Caminha, Pedro Cervães esclarece que o corpo do triatleta foi encontrado perto das 7h da manhã a boiar por um bombeiro voluntário de Vila Nova de Cerqueira, o que confirmou o Observador.

O jovem que estava a participar pela primeira vez numa prova deste tipo quando se afogou no início da prova de natação.

O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 15h45 do domingo, segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo. As autoridades das polícias marítimas portuguesa e espanhola fizeram buscas durante quatro dias com o apoio da Força Aérea Portuguesa, da Guardia Civil Espanhola e da corporações de bombeiros.

Em atualização

Continuar a ler