IFA dia 0: smartphone dobrável da Samsung chega a 18 de setembro à Europa (mas não a Portugal)

*Este texto vai estar em permanente atualização ao longo do dia.

Esta sexta-feira arranca, em Berlim, a IFA (Internationale Funkausstellung Berlin), um dos maiores eventos de eletrónica de consumo do mundo. Devem passar pelo evento cerca de 250 mil pessoas, se os números forem semelhantes aos de 2018. Desde 1924 que as principais novidades da tecnologia passam por aqui — e não falamos só de smartphones ou computadores. Há robôs que aspiram a casa e cortam a relva, colunas inteligentes, máquinas de lavar e até frigoríficos, sem esquecer o 5G. É neste texto que vamos atualizar as novidades que vão ser apresentadas nas conferências pré-evento.

Samsung: Samsung Fold é lançado a 18 de setembro na Europa

Para quem esperava mais novidades sobre o Galaxy Fold na IFA, finalmente ficou a saber a nova data de lançamento: esta sexta-feira na Coreia do Sul e 18 de setembro na Alemanha, França e Reino Unido. A empresa sul-coreana arrancou o evento de imprensa a confirmar o que já tinha anunciado durante o verão: que o telemóvel que custa cerca de 2 mil euros e teve bastantes críticas quando foi testado pelos jornalistas da especialidade (chegou mesmo a ter o lançamento adiado) seria lançado em setembro. No final, anunciou a data com dois pormenores importantes: Portugal não vai receber — pelo menos para já — o dobrável, mas os EUA também não. Falta esperar por saber se vai ser possível experimentar, finalmente, o Galaxy Fold durante a IFA.

Criámos um ecrã que se dobra. Sabemos que vai ser um início de uma nova era para a indústria. A Samsung continua a inovar. Se a imitação é a melhor forma de elogio, então estamos muito orgulhosos”, disse um dos executivos da Samsung durante a apresentação.

Além do Galaxy Fold, a Samsung anunciou um novo modelo da gama A, o A90 5G. Vai ser o primeiro smartphone não topo de gama com possibilidade de ligação a redes 5G feito pela empresa sul-coreana. “Fomos a primeira marca a lançar um smartphone 5G e somos os primeiros a ter vários produtos 5G”, disse ainda um responsável da Samsung.

Depois de no ano passado ter apresentado a sua primeira televisão 8K, a Samsung aproveitou ainda o evento deste ano para mostrar novos modelos de televisores (e tamanhos mais pequenos para esta qualidade de imagem, agora um com 55 polegadas).

De resto, de frigoríficos que podem ser aumentados tipo peças de Lego, a integração da Amazon Alexa e do Google Assistant nos televisores, um novo fogão que cozinha ao mesmo tempo a vapor e em modo normal e um novo aspirador da marca, a Samsung continua a querer ter produtos da sua marca para todo o tipo de eletrónica.

[Em atualização]

*O Observador está em Berlim, na IFA, a convite da Sony

Continuar a ler