Lisboa. Incêndio na Penha de França obriga a evacuação de creche e mobiliza um meio aéreo

Um incêndio que deflagrou nesta quinta-feira no bairro de Penha de França, em Lisboa, obrigou à evacuação do infantário e creche da Associação da Penha de França, segundo a Rádio Renascença. O combate já mobiliza 127 operacionais, 38 viaturas e um meio aéreo, segundo dados da Proteção Civil.

O alarme às autoridades foi dado às 12h55. As chamas estão a evoluir para o lado do rio e não para dentro da cidade. Os bombeiros estão a preparar a defesa dos edifícios nas imediações do fogo que lavra em zona de mato, próximo da Avenida Mouzinho de Albuquerque, na freguesia de São Vicente, em Lisboa.

Este incêndio ocorre enquanto o país está em alerta por causa do elevado risco de incêndio. Em Lisboa, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um aviso amarelo por causa de tempo quente. O risco de incêndio também varia entre o nível laranja (elevado) e o vermelho (muito elevado), o que levou a Proteção Civil a decretar um alerta laranja à população por causa da alta probabilidade da existência de fogos.

Incêndio bastante considerável no centro de lisboa – sapadores pic.twitter.com/BWgMu8WBXt — Rodrigo Rivera ⍟ (@rodrigo1rivera) September 5, 2019

Em atualização

