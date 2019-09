Rio vs. Cristas. Quem dá mais na baixa de impostos?

Rui Rio e Assunção Cristas enfrentam-se pela primeira vez num debate de pré-campanha eleitoral. Os dois ex-parceiros de coligação optaram por ir separados a eleições mas admitem que, em termos matemáticos, poderia ser vantajoso irem coligados. “Ganhávamos qualquer coisinha no método d’Hondt, matematicamente ganhávamos dois ou três deputados, mas assim marcamos a nossa identidade”, afirmou o líder do PSD na entrevista que está a ser transmitida na SIC.

Numa coisa, os dois concordam: coligações, só depois das eleições. Para Assunção Cristas, a grande diferença entre os dois partidos é que o CDS sempre disse “de forma cristalina” que “não dará a mão ao PS”, e o mesmo não pode dizer o PSD de Rui Rio. “O CDS é o único partido que diz com clareza cristalina que não fará nenhum acordo nem dará qualquer apoio a um governo de António Costa”, afirmou a líder do CDS, sublinhando que o facto de ter feito uma “oposição muito dura” ao PS de António Costa nos últimos quatro anos (com duas moções de censura) não impediu o CDS de “estar ao lado do interesse do país” em acordos sobre, por exemplo, a legislação laboral.

Para Rui Rio, há uma diferença clara entre os estilos dos dois de fazer oposição. Mas o líder do PSD explica que há uma diferença entre o PSD de 2018, quando não havia eleições, e o PSD de 2019, em ano de três eleições. No primeiro ano, Rio admite que teve uma postura “colaborante” para com o partido do Governo, e que agora é que é tempo de “mostrar as diferenças”.

Quem baixa mais impostos?

Tanto PSD como CDS defendem que a prioridade é baixar impostos. Mas quem baixa mais? Depois de Rui Rio ter enunciado qual é a fórmula do PSD para gerir a folga orçamental que prevê vir a ter — 25% para baixar impostos, 25% para aumentar investimento, 44% para aumentar a despesa corrente e 6% para ter superávit orçamental –, Assunção Cristas jogou no contra-ataque e disse a diferença entre os dois está no “grau de compromisso” que assumem, sendo que o CDS, diz, é mais “ambicioso”, com 60% da folga orçamental destinada à baixa de impostos e 40% destinada a baixar a dívida.

“Concordamos no aspeto essencial de baixar impostos, mas para nós a prioridade é baixar impostos e é de uma forma mais intensa do que o PSD”, disse Cristas, levando Rui Rio a contra argumentar dizendo que o CDS está a medir os impostos de forma diferente do PSD, daí que os números sejam tão diferentes.

