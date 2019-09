Ronaldo, Bernardo Silva e João Cancelo nomeados para o melhor onze do ano pela FIFA

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Cancelo são os três portugueses presentes na lista de 55 jogadores nomeados para o 11 do ano da FIFA.

Na última época, Cristiano Ronaldo era o único português a figurar entre os 55 finalistas, mas, para esta edição, surgem também Cancelo, até ao final da época seu companheiro na Juventus, e Bernardo Silva, do Manchester City.

O extremo português, cinco vezes vencedor do troféu de melhor do Mundo, esteve em cada lista de 55 nomeados desde a primeira edição ‘onze’ da época, em 2004/05.

Quanto a Bernardo Silva, eleito no final da última época o melhor jogador da Liga das Nações, que Portugal venceu, e também do Manchester City — além de ter estado nos nomeados a jogador do ano na ‘Premier League’ – teve uma temporada quase perfeita.

Bernardo Silva ganhou tudo em Inglaterra, só lhe faltando o título na Liga dos Campeões, eliminado nos quartos de final pelo Tottenham.

Já Cristiano Ronaldo, um crónico candidato a prémios, venceu igualmente a Liga dos Nações com Portugal e conquistou a Série A Italiana e a Supertaça transalpina, juntamente com Cancelo, entretanto transferido para o Manchester City.

Mais de 23.000 jogadores profissionais em todo o mundo votaram na lista que contém cinco guarda-redes, 20 defesas, 15 médios e 15 avançados.

Pela primeira vez em 10 anos, os clubes ingleses são os mais representados (21), com o campeão europeu, Liverpool, a ser o clube da Premier League com mais jogadores na lista.

@FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the men's #World11 of 2019

For the first time in years the @premierleague has the most shortlisted players…

Read more here

FIFPRO September 5, 2019