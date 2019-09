Acidente rodoviário faz ferido grave e condiciona o trânsito na A22 no Algarve

Um acidente rodoviário com dois veículos ligeiros de mercadorias causou esta sexta-feira um ferido grave e está a condicionar o trânsito na A22, entre Boliqueime e Loulé, no Algarve, disse fonte da Proteção Civil.

“Houve um ferido grave, tratou-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros de transporte de mercadorias e o trânsito está condicionado no sentido oeste-este”, referiu à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A mesma fonte adiantou que o alerta foi recebido cerca das 11h00 e que a prestar assistência no local está um dispositivo com oito veículos e 18 operacionais, entre elementos dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Medica e da GNR.

O trânsito está a circular por apenas uma das vias da autoestrada A22 (Via do Infante) até à reposição da normalidade, acrescentou, sem precisar quando poderá ser restabelecida a circulação nas duas faixas do sentido oeste-este, entre Boliqueime e Loulé.

O ferido grave foi transportado para o hospital de Faro, referiu ainda a fonte do CDOS.

Continuar a ler