Concelhia de Cascais chumba intenção de Capucho de voltar ao PSD

A concelhia do PSD de Cascais aprovou esta quinta-feira à noite, por unanimidade dos presentes e através de voto secreto, uma moção contra a readmissão do histórico militante social-democrata António Capucho às bases do PSD. Trata-se, apurou o Observador, de um sinal político da concelhia contra o regresso de Capucho, mas que ainda não se traduz numa recusa oficial visto que o “papel formal” do pedido de admissão ainda não chegou ao partido.

“Como o assunto foi tornado público, e como o secretário-geral do partido teve a gentileza de nos informar do pedido de admissão, a comissão política da secção de Cascais hoje reunida deu parecer desfavorável”, afirma ao Observador o presidente da concelhia social-democrata de Cascais, Manuel Castro, confirmando que “o pedido ainda não existe formalmente” e que, quando existir, a concelhia tem 30 dias para se pronunciar.

Segundo explicou Manuel Castro, a concelhia é obrigada a pronunciar-se sobre todas as admissões e readmissões de militantes, costumando receber os pedidos na primeira semana de cada mês, e tendo depois 30 dias para se pronunciar sobre elas. O pedido de admissão de António Capucho ainda não chegou ao partido, mas a concelhia entendeu pronunciar-se na mesma dada o caráter “público” do assunto. Mesmo depois disso, o parecer obrigatório da concelhia não tem caráter vinculativo, visto que o conselho jurisdicional do partido pode recorrer.

À mesma hora que decorria a reunião da concelhia de Cascais, Rui Rio respondia nos estúdios da SIC a uma questão sobre se o regresso de António Capucho não era uma afronta para o anterior líder do PSD. Perante a alusão da jornalista ao facto de a concelhia estar reunida para se pronunciar sobre esse regresso, Rui Rio fazia uma correção: “A concelhia não se pode pronunciar porque ainda não recebeu o papel, quando chegar, que se pronuncie”.

O ex-militante e antigo vice-presidente do PSD, António Capucho, fez saber esta semana que tenciona regressar oficialmente ao partido. A informação foi confirmada pelo próprio PSD, em comunicado enviado às redações, onde dizia que a sua “nova ficha de militante” já tinha dado “entrada na sede do PSD”. Ao Observador, Capucho confirmou a intenção de voltar ao partido para apoiar Rui Rio. “Tenho a obrigação como amigo e apoiante de Rui Rio, com quem fiz equipa no grupo parlamentar há uns anos na liderança de Durão Barroso, de dar o meu apoio público numa luta muito difícil que ele está a liderar”, disse.

Capucho tinha sido expulso do partido em 2014, na sequência do seu apoio à lista adversária dos sociais-democratas à Câmara de Sintra em 2013, liderada por Marco Almeida, outro militante do partido que se afastou da direção nos tempos em que era liderada por Pedro Passos Coelho — e que, entretanto, foi também reintegrado.

Continuar a ler