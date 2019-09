Costa garante que não abriu “porta do diálogo” à esquerda para “agora a fechar”

A precisamente um mês das eleições legislativas, Catarina Martins e António Costa protagonizam um dos debates mais aguardados. A líder do Bloco de Esquerda começou fazer um balanço dos quatro anos de geringonça: lembrou “os erros” da governação socialista, “como o Novo Banco ou o Banif”, mas também lembrou as melhorias que a solução governativa permitiu alcançar — “trabalhámos bem com o PS e com o PCP. Orgulhamo-nos desse percurso e deixámos sementes para o futuro”, afirmou. Prós e contras que levam a coordenadora do BE a tirar uma conclusão que tem sido repetida desde o nascimento da “geringonça” mas que se reveste de importância neste período eleitoral: “Há muito por fazer e o Bloco de Esquerda não falta a nenhuma solução que puxe pelos condições do emprego, do salário e pela estabilidade das pessoas“.

Questionada pelo moderador, António José Teixeira, sobre se tem linhas vermelhas para traçar, ao contrário do que aconteceu há quatro anos quando estes dois protagonistas se encontraram no debate, Catarina Martins esquivou-se da resposta, embora tenha apontado timidamente duas “áreas” que, considera, precisam de resposta: “a habitação e a precariedade”. Mas antes de falar do pós-eleições, a líder bloquista quer esperar pelo dia 6 de outubro. “Vamos deixar as pessoas votar. O Bloco de Esquerda nunca faltou à estabilidade da vida das pessoas”, adiantou.

Na resposta, um cordial António Costa respondeu a Catarina Martins em tom de convergência. “Quando me candidatei às primárias disse que tinha acabado a lógica do arco da governação. E assim foi”, proclamou. De seguida, começou a destacar o papel “de estabilidade” que o PS manteve nos últimos quatro anos — respondendo assim à letra e dando gás à luta pela paternidade da estabilidade desta legislatura, que BE e PS têm protagonizado nas últimas semanas. “É necessário o PS ter força porque o PS é o fiel do equilíbrio desta solução”, disse.

Começando por dizer que o “diálogo político deve ser um diálogo político alargado”, o primeiro-mnistro reconheceu que os partidos de esquerda têm uma experiência que não deve ser desvalorizada. “Temos uma relação diferente agora, conhecemo-nos melhor”. Antes de terminar a primeira intervenção, quis especificar e apontar o dedo à área política com quem prefere fazer acordos: “Eu não abri uma porta de diálogo com o BE, com o PCP e com PEV para agora ser eu a fechar essa porta“. Uma afirmação de aparente convergência que foi sol de pouca dura e que rapidamente foi substituída pela discórdia no que toca às estratégias a seguir.

(Em atualização)

Continuar a ler