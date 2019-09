Huawei na IFA: há um novo smartphone, mas “lista negra” dos EUA foi tabu

“Esta deve ser uma das conferências mais antecipadas da IFA de sempre”, disse, ao entrar no palco, Jens Heithcker, responsável pela maior feira de tecnologia e eletrónica de consumo do mundo. O presidente executivo da Huawei Consumer BG (a empresa da Huawei para mobile e mercado de consumo), Richard Yu, foi o primeiro orador convidado na IFA, que está a decorrer em Berlim, e Heithcker tinha como função introduzi-lo. Yu subiu a palco num dos momentos mais difíceis da empresa (a Huawei está numa “lista negra” norte-americana e proibida de negociar com outros gigantes da tecnologia, como a Google, a Intel, a Qualcomm ou o Facebook) e o auditório estava cheio apara ouvi-lo. Com o futuro dos seus smartphones em risco, falou como se nada de especial estivesse a acontecer.

O tema da guerra comercial que opõe os EUA à China foi, obviamente, falado, mas por Jens Heithcker. O alemão começou o evento por lembrar os tempos que se viveram antes da queda do muro de Berlim e do papel da rádio, que podia ser ouvida ilicitamente no lado leste para muitos alemães poderem ouvir “notícias livres e sem interesses”.

Vivemos num mundo separado entre notícias verdadeiras e falsas”, disse relembrando o papel do jornalismo isento. “Não vou escolher lados nem dizer o que está certo”, disse, referindo-se à guerra comercial. E antes de receber Yu no palco fez questão de dizer que, no final, tudo o que está a acontecer “afeta os consumidores”.

Mas se não houve nada sobre o embargo, o que houve? Novos produtos, como nos outros anos, e “business as usual“

Yu entrou em palco e parecia que tínhamos regressado a 2018. Há um novo processador, o Kirin 990, que vai estar presente no Mate 30 e novos produtos, como o smartphone que é uma nova versão do P30 Pro. Além disso, divulgou o processador Kirin A1, um chip com conector bluetooth que vai ser usado nos novos wearables (tecnologia que se veste) da empresa. Richard Yu chegou a comparar o A1 ao processador H1 da Apple, que é usado nos airpods, mostrando ser mais rápido.

Em mais uma hora de conferência, ainda houve tempo ainda para apresentar os FreeBuds 3, a nova versão dos auriculares sem fios da Huawei com um design bastante semelhante ao Airpods, os auriculares sem fios da Apple. Têm novas funcionalidades, como cancelamento de ruído e uma tecnologia que, segundo a empresa, permite reduzir o som se estiver a falar numa zona ventosa ou a andar de bicicleta.

Para o fim da apresentação ficou a divulgação de um novo smartphone P30 Pro, que vem com as apps da Google. À semelhança do P30 Pro, o dispositivo promete continuar a ser o melhor do mercado no que toca à qualidade da câmara fotográfica. E ficou a promessa: o equipamento vai ter o sistema operativo Android 10 com EMUI — a versão até agora utilizada pela Huawei, que recorre ao software da Google mas incluem algumas modificações próprias (outras marcas fazem o mesmo, como a Samsung ou a Xiaomi). Vai estar disponível a 20 de setembro.

Em suma, foi “business as usual” [negócios como sempre], mas continuámos sem saber como podem funcionar futuras atualizações do Android. Para já, parece que o equipamento vem com todas as funcionalidades do Android e apps instaladas, o que não deverá acontecer com o próximo Mate 30.

Quanto à gama P30, lançada antes de ter sido oficialmente barrada pelo executivo norte-americano, o responsável da gigante chinesa disse que a empresa subiu as vendas em 50% no mundo e gabou os resultados os P30, o último topo de gama da empresa que foi amplamente aclamado pela crítica.

Criámos um novo paradigma para a fotografia”, afirmou. Também à semelhança de 2018, apresentou novas cores para o modelos P30 e brincou com a Samsung por, este ano, ter cores mais extravagantes (com vários gradientes) à semelhança do que a Huawei apresentou em 2018.

“Utilizamos a inteligência artificial para muitas coisas”, lembrou ainda Yu ao apresentar os vários lançamentos de software e hardware que nos últimos anos tem apresentado na IFA. Sobre o 5G, diz “que está a chegar” ao falar do o novo Kirin 990 5G. “É mais pequeno do que a minha unha”, disse. Supostamente, o chip permite conectar a redes 5G e 4G, sem ser necessário ter mais do que um processador. É maior do que os chips 5G da concorrência, mas um pouco mais pequeno do que um chip 5G e 4G junto. É mais rápido e tem mais facilidade em aceder às redes 5G e consome menos energia.

A Huawei divulgou também nesta edição da IFA, à semelhança do último ano, um novo router Wi-Fi que promete melhor conectividade e, através dos cabos elétricos, permite transmitir melhor a internet sem fios numa casa.

Os negócios não têm estado fáceis para a Huawei. Mesmo com a suspensão em vigor, o futuro da empresa continua incerto. Ao não poder negociar com tecnológicas como a Google ou a Intel, o negócio da venda de smartphones e os contratos de vendas de componentes e antenas que tem em vários países podem estar ameaçados. Tudo porque os EUA afirmam que a Huawei utiliza as suas tecnologias para espiar a favor do governo chinês, algo que a empresa tem negado veementemente. Donald Trump, presidente dos EUA, tem afirmado que, mesmo que exista um acordo comercial com a China, a Huawei vai estar de fora por “motivos de segurança nacional”.

A Huawei anunciou recentemente que vai lançar o seu próprio sistema operativo, que poderá vir a concorrer com o Android, que é utilizado como base dos smartphones da empresa, uma medida que foi encarada como um dos planos da Huawei para mostrar que pode não vir a depender tanto de empresas norte-americanas.

Com o prolongamento da suspensão do embargo até novembro, as empresas norte-americanas podem continuar a negociar com a tecnológica chinesa. Contudo, será apenas até novembro, o que pode ser entendido como um passo intermédio que pode mudar o rumo do conflito económico. Mas, com a linguagem do comunicado do governo americano, e mesmo com prorrogação, a Huawei pode ficar definitivamente impedida de negociar com a empresas dos EUA.

Em 2018, a Huawei gastou cerca de 10 mil milhões de euros a comprar componentes a empresas norte-americanas. A empresa chinesa depende de ligação a empresas dos EUA para continuar a fabricar produtos como tem feito até à data. Além do software Android, a tecnológica precisa de utilizar chips e ter licenças para fabricar vários dos produtos.

*O Observador está na IFA, em Berlim, a convite da Sony.

