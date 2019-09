“Méqui”. Enorme campanha publicitária muda nome da McDonald’s no Brasil

“Méquizinho”, “Mecôso”, “Mecdoninho”, “Mczêra”, “Mecão” ou simplesmente “Méqui” — todos estes nomes são utilizados informalmente por milhões de brasileiros para se referirem à cadeia de fast food norte-americana McDonald’s e serviram de inspiração para a nova campanha da marca que pretender mudar o seu nome no Brasil.

Segundo a revista brasileira Exame, a nova estratégia de marketing do gigante dos hambúrgueres pretende homenagear estas expressões corriqueiras de tal forma que a loja da Avenida Paulista, uma das artérias principais da cidade de São Paulo, já trocou o letreiro a dizer “McDonald’s” por um outro só com “Méqui”. Também a loja na zona da Barra, no Rio de Janeiro, sofreu o mesmo destino. Mas a mudança não fica por aí.

Esta iniciativa é a “ponta do iceberg” de toda uma campanha que pretende incentivar os brasileiros a revelarem o nome que dão à marca. Os mais criativos serão escolhidos pela equipa de marketing da McDonald’s para aparecer noutras fachadas, embalagens e até anúncios. João Branco, o diretor de marketing da marca no Brasil diz que a iniciativa não tem fins “promocionais”, pretende apenas “celebrar a relação das pessoas com a marca”.

Espera-se que já na próxima semana comecem a aparecer as mudanças em pontos comerciais da gigante norte-americana no eixo Rio-São Paulo, numa primeira fase. Que descansem os puristas quenão pretendem ver alterado o nome clássico da marca dos “arcos dourados”: estas mudanças serão apenas temporárias.

