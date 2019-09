Morreu Chester Williams, o herói do Mundial de râguebi de 1995

Chester Williams, o herói do râguebi sul-africano que se tornou o primeiro jogador negro a conquistar um Mundial com a camisola dos Springboks, morreu esta sexta-feira. Chester Williams tinha 49 anos e foi vítima de um ataque cardíaco.

Conhecido como “pérola negra”, o jogador de râguebi estreou-se pelos Springboks em 1993. Dois anos depois, em 1995, tornava-se o primeiro negro a sagrar-se campeão do mundo, frente à Nova Zelândia e logo no campeonato organizado na África do Sul. Tinha passado apenas um ano desde que o país tinha abandonado o sistema de segregação racial, designado de apartheid. Por isso mesmo a presença de Chester Williams na equipa vencedora, além de granjear-lhe enorme popularidade num desporto que, por tradição herdada da colonização britânica, era jogado essencialmente por brancos, foi um contributo para a unificação da África do Sul. Nelson Mandela, recentemente eleito Presidente, fez mesmo desse título um marco do novo país em que brancos e negros tinham os mesmos direitos.

The world of rugby mourns the passing of @Springboks great Chester Williams. A true legend on and off the pitch! pic.twitter.com/c6nXHNcp2y — World Rugby (@WorldRugby) September 6, 2019

Chester Williams foi eleito jogador do ano na África do Sul em 1994. Contudo, as lesões foram uma constante ao longo da carreira. Reformou-se em 2001 e começou a orientar a equipa de sevens sul-africana, os Blitzboks. Mais recentemente, trabalhava como treinador de râguebi universitário.

O presidente da South African Rugby, Mark Alexander, disse que a notícia da morte do antigo jogador é “devastadora” e “difícil de acreditar”: “O Chester foi um verdadeiro pioneiro no râguebi sul africano e as suas exibições no Mundial de 1995 vão ficar para sempre nos corações e memória de todos os fãs de râguebi. A sua influência foi mais longe do que o mundo do râguebi”, afirmou Alexander.

Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de condolências e apreço pelo histórico jogador.

“A África do Sul perdeu outro gigante”, escreveu o governo sul-africano.

We would like to extend our condolences to the loss of former Springbok legend Chester Williams. He was 49. South Africa has lost another great giant. May his soul rest in peace. #RIPChester pic.twitter.com/JDUkphFL9p — South African Government (@GovernmentZA) September 6, 2019

O jogador da seleção nacional galesa Shane Williams descreveu Chester como uma “lenda”.

Goes without saying a legend but having spent some time with him a lovely man #RIPChester pic.twitter.com/uSc3Sdm8UO — Shane Williams (@ShaneWilliams11) September 6, 2019

Os All Blacks dizem que Williams foi um “forte rival dentro de campo” e um amigo fora dele.

We are saddened to hear about the passing of @Springboks great Chester Williams. Chester was an iconic figure in world rugby, a fierce rival of the All Blacks on the field and a friend off it. You will be missed. Rest in love, Chester. pic.twitter.com/I1OTHvKiRI — All Blacks (@AllBlacks) September 6, 2019

Continuar a ler