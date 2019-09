Morreu Robert Mugabe, o primeiro Presidente do Zimbabué pós-independência

Robert Mugabe, o antigo Presidente do Zimbabué, morreu aos 95 anos. Assumiu a chefia do país logo após a independência e esteve no poder, que exerceu com mão férrea, quase 40 anos. A notícia foi dada pelo novopresidente desta nação africana, Emmerson Mnangagwa. O ditador foi obrigado a resignar em 2017 na sequência de um golpe de estado militar, conta o The Guardian.

Nos últimos meses Mugabe fez visitas frequentes a Singapura para receber cuidados médicos especializados, já que a sua saúde vinha a deteriorar-se bastante nos últimos tempos. O mesmo The Guardian explica que em novembro de 2018 Mnangagwa tinha avisado os militantes do partido principal do país, o Zanu-PF, que Mugabe já não conseguia andar.

Mugabe começou por ser um herói da luta africana pela independência mas, à semelhança de outros governantes, acabou por resvalar pelo caminho da tirania, corrupção e violência.

(em atualização)

