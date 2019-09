PS/Coimbra usa fotografia com Marcelo em folheto de campanha. “Espero que seja retirada”, diz o Presidente

A Federação Distrital do PS de Coimbra utilizou uma fotografia com Marcelo Rebelo de Sousa num folheto de campanha eleitoral. A imagem foi difundida nas redes sociais pelo deputado do Partido Social Democrata (PSD) Cristóvão Norte. Ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa surge Pedro Coimbra, presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Coimbra.

O gabinete do Presidente tem que tornar público que rejeita esta grosseira manipulação e que exige a sua remoção.O PS domina as artes menores da política. Folheto PS do círculo de Coimbra. pic.twitter.com/x4eBpXAzqW — Cristóvão Norte (@cristovaonorte) September 6, 2019

O Presidente da República já reagiu. Ouvido pela Rádio Observador, afirmou: “Acabei de ditar para o sítio da Presidência da República uma coisa muito simples que é: o Presidente da República não autorizou, não autoriza nem autorizará nenhum candidato a utilizar a sua imagem em campanha eleitoral”. A nota já foi publicada no site da Presidência.

Como sabem, tiro fotografias com milhões de portugueses. Isso é uma coisa. Outra coisa é algum ou alguma desses portugueses candidatos utilizar isso para efeitos de campanha”, apontou.

Questionado sobre se espera que a fotografia em que aparece venha a ser retirada do folheto, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: “Se defino essa posição, é evidente que isso significa que espero que seja retirada essa utilização abusiva da imagem do Presidente”.

