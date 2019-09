PSD/Açores recebe Rui Rio com promessa de lutar por melhor resultado possível

O líder do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, disse esta sexta-feira que vai receber o líder nacional social-democrata este fim de semana com a perspetiva de lutar nas legislativas de 6 de outubro por uma vitória no arquipélago.

Aquilo que tem passado muitas vezes para a opinião pública é que o que está em causa nestas eleições é eleger o primeiro-ministro. Nada mais errado, se assim fosse o primeiro-ministro era Pedro Passos Coelho, porque o PSD foi o partido mais votado há quatro anos”, declarou Alexandre Gaudêncio aos jornalistas.

Rui Rio, presidente do PSD, visita no sábado e no domingo os Açores, com a curiosidade de ser a primeira passagem do social-democrata pela região depois das eleições europeias de maio, onde a não indicação de um candidato a eurodeputado pelos Açores motivou o PSD regional a não fazer campanha.

Para as legislativas, está em causa a eleição de “representantes por círculo eleitoral”, sendo que o PSD/Açores, acredita o seu líder, “tem os melhores candidatos”.

“Partimos com o claro objetivo de vencermos as eleições a nível regional para termos o máximo de representantes possíveis do PSD na AR, com o compromisso de colocarmos sempre o interesse dos açorianos à frente dos interesses partidários”, prosseguiu o presidente da estrutura social-democrata.

