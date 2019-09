Rui Rio: “Sócrates falhou nas finanças públicas e António Costa falhou nos serviços públicos”

Chegou meia hora atrasado a uma das salas na Alfândega do Porto, onde o esperavam mais de 300 pessoas, muitas de pé e sentadas no chão. O trânsito foi a razão do atraso, mas mal subiu ao palco, onde já tinham discursado Joaquim Sarmento e David Justino, Rui Rio disse: “Tenho aqui a frente uma geringonça que não preciso para nada, vou meter no bolso”, referindo-se a um aparelho pequeno.

Na apresentação do programa eleitoral do PSD para as próximas eleições legislativas, Rio destacou algumas medidas na economia, no ambiente e na justiça, mas deixou claro que “mais importante que estas ou outras ideias é a vontade de as fazer, acima de tudo, a coragem de as fazer, a coragem de afrontar os interesses instalados e uma coragem ligada do um certo desprendimento do poder, é isso que eu tenho e sempre tive.”

O líder dos sociais democratas revelou que não está na política “por uma ambição de carreira”, pois essa, tanto profissional como política, “está praticamente feita”, ou por “uma vaidade pessoal”, coisa que “nunca teve”, mas para servir o país.

“Aquilo que a 6 de outubro os portugueses vão ter de escolher, quando olharem para a folha e tiverem que por uma cruz no PS ou no PSD para quem vai liderar o próximo governo, têm de olhar para as ideias, mas acima de tudo, quem é que fala e quem é que faz, quem tem o perfil, a coragem e o desprendimento para mudar Portugal.”

Rio vai mais longe e diz mesmo que “nunca” concorreu para sondagens. “Há muita gente que anda aqui, na política, só em torno daquilo que são as sondagens que vão saindo, as de encomenda ou as sem ser de encomenda.” Para o líder laranja, isso “não é estar na política”. “Estar na política é ir a eleições, ganhar ou perder, e se ganhar honrar os compromissos, principalmente aqueles que estão escritos no nosso programa.”

Do programa eleitoral para as próximas eleições legislativas, Rio destacou algumas medidas na economia, na justiça, no ambiente e na saúde, não poupando criticas ao Governo. “Assistimos a uma degradação brutal nos serviços públicos em Portugal”, começou por dizer. “O PS nas duas últimas legislações falhou francamente. Sócrates falhou nas finanças públicas e António Costa falhou nos serviços públicos. Isto é notório.”

O líder dos sociais democratas defendeu ainda que é “absolutamente vital” reformar os partidos e o sistema político, através da implementação de regras obrigatórias de rigor e transparência no funcionamento dos partidos. “Estamos a implementar essas regras cá dentro essas regras, com muita dificuldade, mas estamos a implementar. Acho que todos os partidos têm esse dever.”

Rio afirma que os partidos vivem “em larguíssima medida do dinheiro do orçamento de Estado”. Este financia os partidos nas campanhas eleitorais e o seu funcionamento, o que na opinião do líder do PSD é positivo. “Agora aquilo que não está bem é quando os partidos depois não têm no seu funcionamento a transparência e democraticidade interna que se impõe e que leva a poderem merecer ou não merecer esse dinheiro que os portugueses lhe dão.”

