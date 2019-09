Tarraco é a gasolina, mas faz 50 km em modo eléctrico

A Seat, que se prepara para introduzir em 2020 o el-Born, o seu primeiro veículo eléctrico da nova vaga, com as dimensões exteriores de um Leon, vai igualmente arrancar já no próximo ano com a comercialização do seu primeiro veículo híbrido plug-in (PHEV). No caso, o SUV Tarraco, o seu topo de gama, modelo que concilia características que lhe garantem a capacidade de incursões regulares por fora-de-estrada com a possibilidade de transportar até sete pessoas.

O Tarraco PHEV surge na versão mais desportiva, com o nível de equipamento FR, mas é no capítulo da mecânica que residem todos os seus trunfos. Como híbrido que é, combina um motor a combustão e outro eléctrico, com o primeiro a ser o 1.4 Turbo de 150 cv, enquanto a unidade alimentada pela bateria debita 116 cv. Sendo a potência do motor eléctrico modulada de forma a garantir dinamismo quando ele é mais necessário, esta unidade fornece a máxima força quando o bloco a gasolina debita menos potência, para depois se acanhar um pouco para poupar energia quando se aproxima dos altos regimes. Como resultado final temos 245 cv (quando teoricamente poderia atingir um máximo de 266 cv), o que garante a possibilidade de ir de 0-100 km/h em 7,4 segundos e uma velocidade máxima de 217 km/h. Tudo com emissões homologadas segundo o método WLTP de 50 g de CO 2 por km, que corresponde a um consumo médio de 2,5 l/100 km, válido para os primeiros 100 km.

Mas este é o comportamento do Tarraco em modo de condução normal, que é como quem diz, híbrido, com o motor eléctrico a “ajudar” o motor sobrealimentado a gasolina. Alimentado por uma bateria de iões de lítio com uma capacidade de 13 kWh, o motor eléctrico garante uma autonomia de mais de 50 km em modo exclusivamente eléctrico. Um valor que serve a maioria dos utilizadores em regime urbano, desde que recarreguem a bateria diariamente, o que reduz as emissões nocivas para o ambiente e os custos para o utilizador, face ao menor preço da electricidade, especialmente se a bateria for recarregada em casa, durante o período da noite.

O Seat Tarraco FR PHEV tem previsto iniciar o período de vendas em 2020, tendo sido concebido e desenvolvido em Martorell, Espanha, mas produzido na fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha. Os preços a praticar entre nós serão anunciados posteriormente.

