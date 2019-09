Três fogos cortam estradas em Aveiro: A1, IC2, e A25

A A1 está cortada nos dois sentidos entre os nós de Aveiro Sul e de Albergaria devido ao incêndio que continua ativo nesta zona. Esta não é a única estrada em que o trânsito foi impedido: A proximidade das chamas obrigou ao corte do trânsito também na A25 (Nó de Angeja Carvoeiro) e no IC2 (Nó Albergaria e Lamas do Vouga). Os dois incêndios nos concelhos de Águeda e de Albergaria-a-Velha continuam ativos.

No distrito de Aveiro estão mais de 600 operacionais e 205 viaturas no apoio ao combate aos incêndios, segundo dados da Proteção Civil.

A Autoestrada do Norte (A1) e a A25 (Beiras Litoral e Alta) estavam às 07h30 desta sexta-feira cortadas devido a um incêndio no concelho de Albergaria-a-Velha, Aveiro, que mobiliza 227 operacionais, segundo a proteção civil. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, estão cortadas a A1 (Albergaria – Aveiro Sul), a A25 (no nó de Angeja Carvoeiro) e Estrada Nacional 16.2 junto às localidades de Afilhó e Alquerubim.

Em declarações à agência Lusa, o comandante operacional, António Ribeiro, explicou que foi necessário o corte das estradas por causa do incêndio que deflagrou às 11h28 de quinta-feira na localidade de Paus, freguesia de Alquerubim, concelho de Albergaria-a-Velha. Às 07h30, o fogo estava com duas frentes ativas e mobilizava 253 operacionais, com o apoio de 77 veículos.

“O incêndio ainda não está dominado. Durante a noite foi preciso proteger algumas habitações. Este incêndio atravessou o perímetro urbano”, disse, acrescentando que o vento forte está a dificultar o combate.

Também no distrito de Aveiro, no concelho de Águeda continuava às 07h30 por dominar o fogo que começou às 16h28 de quinta-feira em Veiga, na freguesia de Valongo do Vouga. Este incêndio tem uma frente ativa e está a ser combatido por 247 operacionais, com o apoio de 76 veículos. “À semelhança do de Albergaria, também este incêndio continua por dominar. Também houve habitações em risco. O combate é difícil devido ao vento forte que facilita as projeções”, disse o comandante António Ribeiro.

De acordo com o comandante, de manhã se as condições climatéricas (vento forte) e o fumo o permitirem, o combate vai ser reforçado com meios aéreos.

Ainda no distrito de Aveiro, continuava às 07h30 ativo o fogo que deflagrou na quinta-feira às 11h29 na freguesia de Macinhata do Vouga, Águeda, mobilizando 132 operacionais, com o auxílio de 40 operacionais.

Por dominar hoje de manhã, está ainda o fogo que deflagrou às 23h36 nas freguesias de Teixeira e Teixeiró, concelho de Baião, no distrito do Porto, que estava às 07h30 a ser combatido por 125 operacionais, com o apoio de 40 veículos.

Cerca de uma centena de concelhos de 13 distritos de Portugal continental apresentam esta sexta-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em risco máximo de incêndio continuam esta esta sexta-feira cerca de cem concelhos dos distritos de Faro, Beja, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu, Porto, Aveiro, Vila Real, e Bragança. O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente uma pequena descida da temperatura máxima céu geralmente limpo e um aumento temporário de nebulosidade no interior do Baixo Alentejo e Algarve, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, temporariamente de noroeste durante a tarde na faixa costeira ocidental, e sendo moderado a forte nas terras altas até final da manhã e a partir do final da tarde, com rajadas até 75 quilómetros por hora no Norte e Centro.

Em atualização

