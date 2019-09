US Open. Serena Williams e Bianca Andreescu defrontam-se na final

A tenista norte-americana Serena Williams, atual oitava do ranking mundial de ténis e que procura o seu 24.º título num major, defronta neste sábado a canadiana de 19 anos Bianca Andreescu, vencedora do jogo com a suíça Belinda Bencic, 12.ª no ranking, pelo título do Open dos Estados Unidos.

Williams qualificou-se para a final do Open ao bater nas meias-finais a ucraniana Elina Svitolina, 5.ª do ranking, em dois sets. A canadiana, atual 15.ª do ranking, bateu nas meias-finais a suíça Belinda Bencic, 12.ª no ranking.

A jovem canadiana de 19 anos venceu Belinda Bencic pelos parciais 7-6 (7/3) e 7-5 em duas horas e doze minutos. A veterana de 38 anos precisou de apenas uma hora e dez minutos para bater Elina Svitolina, de 24 anos, pelos parciais 6-3 e 6-1.

