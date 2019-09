VW quer transformar todos os Carocha em carros eléctricos

Para a Volkswagen, o próximo Salão de Frankfurt não vai viver apenas de novos modelos, como a versão de série do ID.3 ou o protótipo do SUV eléctrico ID.Crozz. Isto porque a marca alemã se prepara para reunir condições para que os milhões de Carocha, Beetle e Käfer, que ainda circulam por aí, possam trocar os seus motores originais – velhos, barulhentos e poluentes – por novas unidades eléctricas, alimentadas por uma bateria similar à utilizada pelos novos e-Up!.

O veículo que a Volkswagen vai expor no certame é ainda um protótipo, mas serviu para testar a solução mecânica desenvolvida pelo fabricante germânico, que será vendida como um kit de transformação de um modelo que “nasceu” a gasolina e que, agora, se prepara para abraçar a mobilidade eléctrica. A ideia não é nova, uma vez que é similar à da Jaguar, que em 2018 avançou com uma proposta similar para recuperar os Jaguar E-Type, com a vantagem de existirem em condições de circular substancialmente mais veículos.

O kit é composto por um pack de baterias com 14 módulos, que asseguram uma capacidade total de 36,8 kWh, similar à que usufrui hoje o e-Golf. A marca garante que o Carocha, que sempre foi conhecido pelo seu peso reduzido, viu-se obrigado a abrir mão deste trunfo, pesando agora 1.280 kg. Sendo, ainda assim, um dos eléctricos mais ligeiros do mercado, entre que os rondam os 40 kWh de baterias.

O e-Carocha, assim será denominado – como e-Beetle ou e-Käfer –, é capaz de ir de 0-50 km/h em 4 segundos, para ser igualmente capaz de cumprir 0-80 km/h em 8 segundos, batendo largamente mesmo os melhores Carocha a gasolina. Ainda segundo o fabricante, o e-Carocha será capaz de atingir 150 km/h e percorrer 200 km entre recargas, caso adopte um ritmo mais contido.

Todos os componentes da transformação são produzidos pela Volkswagen, com a montagem a poder ser assegurada pela eClassics. E num futuro próximo, além do e-Carocha, vai igualmente surgir uma proposta de electrificação similar para o Pão de Forma e para o Porsche 356, que partilha a plataforma e a mecânica com o Carocha.

