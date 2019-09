Comic Con Portugal promete novidades este ano

O entretenimento e a cultura pop estão em destaque a partir de quinta-feira no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, na 6.ª edição da Comic Con Portugal, que apresenta mudanças no recinto em relação ao ano passado.

A Comic Con Portugal realizou-se pela primeira vez em 2013, na Exponor, em Matosinhos, onde decorreram as primeiras quatro edições. No ano passado, a convenção dedicada ao entretenimento e a cultura pop realizou-se pela primeira vez no Passeio Marítimo de Algés, onde regressa este ano com “grandes diferenças, a única semelhança é ser o mesmo espaço”.

De acordo com o diretor da Comic Con Portugal, Paulo Rocha Cardoso, em declarações à Lusa, “acima de tudo, o recinto este ano vive de uma forma diferente”.

“Temos três grandes áreas: uma área de programa, onde estão inseridos os dez temas que fazem parte da Comic Con — Cinema, Televisão, Banda Desenhada, Literatura, Gaming, Cosplay, Anime, Manga, Música e New Media -, temos a área de experiências e temos a área comercial, que batizámos de ‘geek market'”, explicou o responsável.

Em cada uma das áreas haverá “grandes atrações” e “grandes novidades”, que poderão ser anunciadas “até ao último dia antes de iniciar o evento”.

Na área de programa, Paulo Rocha Cardoso destacou as presenças, entre outros, das atrizes e atores Millie Bobby Brown, protagonista da série “Stranger Things”, Tricia Helfer, que integra a série “Battlestar Galactica”, Alexander Ludwig, da série “Vikings”, e Benedict Wong, que participou nos filmes “Vingadores: Endgame” e “Vingadores: Guerra do Infinito”.

Paulo Rocha Cardoso destaca também os espetáculos ao vivo de ‘stand up comedy’ do FOX Comedy Club, com humoristas como Guilherme Fonseca, Guilherme Duarte e Manuel Cardoso, o “grande destaque” da Lego na área infantil, e o casting para a versão dobrada em português do filme “Frozen 2” que será realizado pela Disney.

Mas o diretor da Comic Con Portugal sublinha que “todas as áreas terão grandes atrações em todos os dias do evento”.

Este ano, a iniciativa presta homenagem ao editor da Marvel Comics Stan Lee, cocriador de super-heróis como Homem-Aranha, Homem de Ferro, O Incrível Hulk e Capitão América, que morreu em novembro, aos 95 anos.

“A entrada do recinto é um pórtico com 48 metros quadrados de painéis digitais onde estão a passar os conteúdos baseados numa cidade, que é Nova Iorque, onde Stan Lee criou muitos destes personagens e fez este universo crescer”, revelou Paulo Rocha Cardoso.

Na Comic Con Portugal, os visitantes, que no ano passado foram cerca de 110 mil, de acordo com a organização, podem, entre outras coisas, participar em painéis de perguntas e respostas, sessões de autógrafos e fotografia com os convidados, ver e experimentar novidades de videojogos, participar em torneios ou encontrar edições especiais de livros e artigos colecionáveis.

A lista de convidados deste ano inclui, além dos atores nomeados anteriormente, os escritores Richard Zimler e Filipe Faria, o ator Joaquim de Almeida, o autor de BD Nuno Plati, o realizador Bill Plympton, o ilustrador e autor de BD Manuel Morgado e o autor de BD Fabio Civitelli.

Na área da BD contam-se também os nomes de autores como o norte-americano Ed Brubaker ou a ilustradora Susa Monteiro, entre outros.

A organização da Comic Con Portugal assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras por três edições (2018, 2019 e 2020) e que envolverá, por parte do município um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.

Os preços dos bilhetes diários variam entre os 25 e os 35 euros. Os passes gerais custam 85 euros e os passes de fim de semana custam 60 euros.

