Dos gadgets às máquinas de lavar do amanhã: o que vimos na maior feira de tecnologia em 61 imagens

Os smartphones com ecrãs dobráveis ou as televisões 8K podem parecer as únicas novidades tecnológicas dos últimos dias, mas num espaço com 27 pavilhões repletos de todas as novidades do mundo tecnológico, vimos muito mais. Na IFA, estão milhares de empresas a mostrar as suas novidades na eletrónica de consumo. Vimos concursos para aspirar a sala e até capas que mostram como pode ser o próximo iPhone.

Entre frigoríficos com design como a carrinha pão de forma da Volkswagen, auriculares sem fios para todos os gostos, novos robôs de cozinha feitos por empresas portuguesas como a Flama, vibradores tecnológicos e sim, também, televisores 8K e smartphones a perder de vista, em 61 imagens, deixamos na fotogaleria acima o que mais nos surpreendeu.

A IFA (Internationale Funkausstellung Berlin), decorre até 11 de setembro e é um dos maiores eventos de eletrónica de consumo do mundo. Este ano, devem passar pelo evento cerca de 250 mil pessoas. As principais notícias que foram divulgados pré-evento aqui.

*O Observador esteve na IFA a convite da Sony

