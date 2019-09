Infarmed recusa medicamentos para doentes com cancro em risco de vida

O Infarmed está a recusar medicamentos inovadores que permitem combater vários cancros, porque os peritos da autoridade nacional do medicamento consideram que na fase inicial da doença não há “risco imediato de vida”, mas apenas “risco de vida”. O tratamento só é autorizado quando já existem metástases, segundo a edição do Expresso deste sábado, que cita uma denúncia do Colégio de Oncologia à Ordem dos Médicos.

Os medicamentos em causa, que combatem cancros da mama, do pulmão, da próstata ou melanoma, custam ao Serviço Nacional de Saúde entre dois mil a cinco mil euros mensais por doente e têm indicação para seis meses a um ano, de acordo com o semanário.

Os médicos oncologistas, entre os quais os representantes dos três Institutos de Oncologia e dos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e São João, no Porto, acusam o Infarmed de pôr em risco centenas de doentes: “As avaliações proferidas têm negado, no contexto do Serviço Nacional de Saúde, o acesso a medicação com efeito comprovado na diminuição de recidiva ou no aumento da probabilidade de sobrevivência.”

O Infarmed, de acordo com os médicos, “tem argumentado que a diminuição de risco de recidiva metastática não prefigura a situação prevista para uma autorização excecional, nomeadamente que deve obedecer ao critério de ‘risco imediato de vida ou complicação grave’”, cita o Expresso. O Colégio de Oncologia recusa este argumento, garantindo que “a recidiva metastática de qualquer doença oncológica é uma complicação grave que origina um risco de morte.”

