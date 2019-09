Meia Maratona de Lisboa integra novo circuito internacional de corridas

A Meia Maratona de Lisboa vai integrar a partir de 2020, ano em que cumpre três décadas de existência, um novo circuito internacional de corridas, ao lado de outras quatro provas, anunciou este sábado o Maratona Clube de Portugal.

Numa conferência de imprensa realizada no âmbito do European Running Business Conference, em Praga, a capital portuguesa oficializou a ‘união’ com as meias maratonas de Praga, Copenhaga, Cardiff e Valência sob a égide da ‘Super Halfs — Half Marathon Series’, uma aposta internacional para a promoção da corrida, do turismo e da consciência ambiental dos participantes.

“A internacionalização da EDP Meia Maratona de Lisboa, da cidade e de Portugal foi sempre uma prioridade. Só em março deste ano participaram mais de 7.500 corredores estrangeiros. A integração na série de corridas ‘Super Halfs’ é mais um importante passo que damos na internacionalização da prova e do reconhecimento da sua qualidade e popularidade”, frisou o presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia.

Este quinteto de provas atraiu quase 100.000 participantes no último ano, que agora passam a dispor de três anos para completar o circuito, contando com algumas vantagens especiais, nomeadamente, inscrições garantidas nas competições, dorsais com prioridade de levantamento, um passaporte digital da série de corridas e uma medalha de finalista.

“A adesão à ‘SuperHalfs’ é mais uma iniciativa que nos torna mais fortes na angariação de participantes estrangeiros todos os anos”, sublinhou Carlos Móia, reforçando: “A presença de participantes estrangeiros é essencial para o crescimento, a sustentabilidade e a expansão da prova.”

Para a inclusão neste circuito pesaram fatores distintos, como o reconhecimento da organização — as cinco têm estatuto ‘Gold Label’ da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF na sigla em inglês) ou estão envolvidas no Campeonato do Mundo da especialidade -, a grande adesão de atletas profissionais e amadores, a rapidez dos percursos (propícios a recordes mundiais) e a procura pelos corredores estrangeiros.

A Meia Maratona da capital portuguesa terá a responsabilidade de abrir a nova série de corridas internacionais em 22 de março de 2020, seguindo-se as cidades de Praga (28 de março de 2020), Copenhaga (13 de setembro de 2020), Cardiff (04 de outubro de 2020) e Valência (25 de outubro de 2020).

