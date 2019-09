Morreu o cabeleireiro Eduardo Beauté. Tinha 52 anos

Morreu o cabeleireiro português Eduardo Beauté, avançou o modelo Luís Borges, ex-marido do artista, no Instagram. Tiha 52 anos. “É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o pai dos meus filhos. Neste momento de dor, peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento dificíl que atravessamos”, publicou Luís Borges no Instagram.

O sucesso de Eduardo Ferreira, o nome verdadeiro do cabeleireiro, remonta aos anos 80, quando tinha 15 anos. Nasceu na Marinha Grande e foi em Leiria que abriu o primeiro salão em nome próprio. Chamou-lhe “Eduardo Haute-Beauté”. “As pessoas quando iam ao meu cabeleireiro diziam que iam ao Eduardo Beauté e assim ficou. Acabei por registar o nome”, contou ao Observador numa entrevista com Luís Borges em 2015.

Numa entrevista ao apresentador Manuel Luís Goucha no programa Você na TV! em abril deste ano, Luís Beauté confirmou que havia passado por uma depressão logo após o divórcio com Luís Borges: “Estive muito desesperado. Tinha ataques de pânico e estive medicado, durante dois anos”, confessou. No entanto, esclareceu que nunca teve pensamentos suicidas: “Estive muito desesperado, mas eu olhava para os meus filhos e era impensável”.

Acerca da separação de Luís Borges, com quem tem três filhos, Eduardo Beauté explicou: “Há um tempo para cá que me sinto resolvido. Estou a viver aquilo que aprendi até aos 40 anos. Na altura do meu casamento, fiquei com um esgotamento muito grande. Foi o fim de um sonho e o desmoronar de uma família linda. Três filhos lindos…. e ficava, ali, a faltar um elemento”. E acrescentou: “Quando pedi o divórcio, era mais para uma represália e para o assustar, mas ele é tão teimoso como eu. Não funcionou e foi a partir daí que eu tive uma grande depressão e um esgotamento”.

Eduardo Beauté era devoto de Nossa Senhora de Fátima e visitava regularmente o santuário, no concelho de Ourém, contou ele ao Observador. A figura materna eclesial ajudou-o a introduzir uma figura materna na vida dos filhos, que adotou com Luís Borges: “É a mãe deles do coração”, concretiza. Quando a família visitava aquele local de culto em Fátima, Eduardo Beauté reforçava: “Aquela senhora que está ali naquela redoma é a vossa mãe”.

