Mulher indiana tem gémeos aos 73 anos

Uma mulher de 73 anos teve gémeos no sul da Índia, de acordo com o jornal britânico Guardian e com a imprensa indiana. Mangayamma Yaramati e o marido, Sitarama Rajarao, procuravam ter filhos há muitos anos e conseguiram depois de insistirem no tratamento de fertilização in vitro.

As duas meninas, que nasceram através de cesariana, estão bem de saúde, de acordo com Uma Shankar, o médico responsável pelo nascimento, em declarações ao Guardian.

“Durante o tratamento, tivemos três grupos de médicos: um ficou responsável pela saúde como um todo, outro tomou conta dos aspetos nutricionais e outro da gravidez”, explicou Uma Shankar.

“Tentámos muitas vezes e procurámos vários médicos, por isso é o momento mais feliz da minha vida”, diz Yaramati. A mulher começou a ter menopausa há 25 anos, tendo recorrido à inseminação artificial, de acordo com o Hindustan Times. O óvulo doado foi fertilizado com esperma do marido, de 82 anos.

Citada pela BBC Telugu, Yaramati diz ter sido sempre discriminada por não ter filhos pela comunidade em que se insere, na região de Andhra Pradesh. Era até aqui conhecida como “a senhora sem filhos”.

Apesar de tudo, não é a primeira vez que há notícias na Índia de uma gravidez com sucesso acima dos 70 anos, recorda o Guardian. Em 2016, outra mulher, Daljinder Kaur, teve um menino com 72 anos.

