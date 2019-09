Peugeot 208 traz 700 jornalistas a Lisboa e SetÃºbal

Os portugueses vão ser os primeiros a poder ver, em grande quantidade, o novo Peugeot 208 circular, ou não fosse o nosso país o palco escolhido para a apresentação internacional da mais recente geração do utilitário francês. Ao volante vão estar jornalistas dos quatro cantos do mundo, num total de 700 especialistas em automóveis, oriundos de 40 países.

Programado para o período entre 23 de Setembro e 18 de Outubro, o evento vai decorrer nas regiões de Lisboa e Setúbal, com as sete centenas de jornalistas, em representação de outros tantos órgãos de informação, a terem ocasião de experimentar todas as motorizações com que o veículo vai estar equipado, com destaque para os motores a gasolina e a gasóleo, que serão, como habitualmente, os mais procurados em matéria de volume de vendas.

Contudo, será a versão eléctrica, denominada e-208, que deverá suscitar maior curiosidade, uma vez que se trata da primeira aventura alimentada exclusivamente por bateria integralmente concebida e produzida por este fabricante. E será nas ruas e estradas nacionais que o e-208 será avaliado no que respeita ao conforto, rapidez, comportamento, rapidez de recarga e, sobretudo, autonomia.

Esta é a 6ª ocasião em que o nosso país é o local escolhido para uma apresentação internacional da Peugeot. A marca francesa já tinha anteriormente optado por Portugal para revelar à imprensa mundial a anterior geração do 208, em 2012, o 308 GT e o 308 GTI , em 2015, e o 508 SW no final de 2018.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler