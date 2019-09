Serena Williams perde US Open para a adolescente Bianca Andreescu

A tenista norte-americana Serena Williams perdeu a final do US Open frente à adolescente canadiana Bianca Andreescu, de 19 anos. É a quarta final seguida de um Grand Slam em que a desportista americana é derrotada. Ainda no ano passado, outra jovem atleta, Naomi Osaka, de 21 anos, ganhou o duelo frente a Serena Williams numa final marcada pela polémica após a atleta ter discutido com o árbitro do jogo, que era português.

Ao perder novamente, Serena Williams volta a adiar a possibilidade de igualar o recorde da australiana Margaret Court, que ganhou 24 títulos individuais de Grand Slams, mais um do que a tenista norte-americana. Na partida disputada este sábado, Serena Williams perdeu pelos parciais de 6-3 e 7-5. E Bianca Andreescu tornou-se na primeira tenista natural do Canadá a ganhar um título individual do Grand Slam — um feito que conquista no primeiro US Open para que se qualificou.

