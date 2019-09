US Open. Rafael Nadal elimina Berrettini e regressa à final

O tenista espanhol Rafael Nadal garantiu este sábado, pela quinta vez, o regresso à final do US Open, quarto Major da temporada, que está a decorrer em Flushing Meadows, ao derrotar o italiano Matteo Berrettini em três ‘sets’.

O número dois mundial e tricampeão do US Open precisou de duas horas e 34 minutos para ultrapassar o jovem italiano (25.º ATP), de 23 anos, que jogou a primeira meia-final de um torneio do Grand Slam no Arthur Ashe Stadium, pelos parciais de 7-5 (8-6), 6-4 e 6-1.

Consumada a vitória, Rafael Nadal, de 33 anos, vai lutar pela conquista do seu quarto título em Nova Iorque com o russo Daniil Medvedev, que bateu o búlgaro Grigor Dimitrov na primeira meia-final do Major norte-americano, por 7-6 (7-5), 6-4 e 6-3.

