Furacão Dorian chega ao Canadá com fortes chuvas e ondas de 20 metros

O furacão Dorian chegou na noite de sábado à província canadiana de Nova Escócia (leste), sul de Halifax, trazendo consigo fortes chuvas e ondas de 20 metros, segundo os serviços meteorológicos do Canadá.

Depois de devastar as Bahamas e contornar a costa atlântica dos Estados Unidos, Dorian foi perdeu intensidade, sendo agora catalogado pelas autoridades do Canadá como um “ciclone pós-tropical muito intenso”, que ainda é bastante “perigoso por causa dos ventos fortes”.

O balanço da passagem do furacão Dorian pelas Bahamas subiu de 30 para 43 o número de mortos, um registo que pode ainda aumentar, de acordo com dados oficiais divulgados na sexta-feira.

“Quarenta e três (mortos) é o número oficial” disse a porta-voz do primeiro-ministro ao canal norte-americano NBC News.

O Dorian afetou fortemente o arquipélago, sobre o qual permaneceu por muito tempo, quase imóvel, com chuvas torrenciais.

Segundo o primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, 60% de Marsh Harbour, a principal cidade das Ábaco, ficou destruída. O aeroporto ficou sob a água, com a pista inundada, e toda a zona parecia um lago.

Os ventos fortes e as águas castanhas e lamacentas destruíram ou danificaram gravemente milhares de casas, incapacitando a atividade de hospitais e deixando muitas pessoas presas em sótãos.

As Bahamas foram atingidas no domingo pelo mais forte furacão registado na história do arquipélago, que fustigou, principalmente, as ilhas Ábaco e Grande Bahama, com ventos até 295 quilómetros por hora e chuvas torrenciais, antes de seguir na terça-feira em direção à Florida.

O furacão Dorian atingiu na quinta-feira os estados norte-americanos da Carolina do Norte e do Sul com ventos violentos, tornados e chuvas laterais, tendo sido atribuídas à tempestade pelo menos quatro mortes no sudeste dos Estados Unidos.

As quatro mortes ocorreram na Florida e na Carolina do Norte e as vítimas foram homens que caíram ou foram eletrocutados quando aparavam árvores ou preparavam as habitações para enfrentarem o furacão.

