Marques Mendes diz que Centeno continua no Governo, mas não cumpre mandato inteiro

Mário Centeno vai permanecer no ministério das Finanças, mas não para cumprir o mandato inteiro, caso o Partido Socialista (PS) vença as eleições legislativas de 5 de outubro, afirmou Luís Marques Mendes no espaço de comentário que protagoniza no Jornal da Noite da SIC.

“Há duas certezas e uma dúvida que posso deixar aos ouvintes, segundo as investigações que fiz e as informações que obtive. A primeira certeza é que, se o PS ganhar, Centeno fica mesmo no Governo. A segunda certeza é que não ficará no mandato inteiro. A dúvida é se sairá em 2020 para ser governador do Banco de Portugal ou se sairá em 2021 para um cargo internacional”, avançou.

A mensagem de Luís Marques Mendes surge poucos dias depois de, em entrevista à SIC, António Costa ter admitido que o ministro das Finanças se quer manter à frente do Eurogrupo: “Quando ele diz que pretende continuar a ser presidente do Eurogrupo e ser ministro das Finanças é uma condição para ser presidente do Eurogrupo, creio que esta é a melhor resposta que pode ser dada”, afirmou António Costa.

Esta resposta foi a mais esclarecedora até agora dada pelo primeiro-ministro sobre o assunto. Para Luís Marques Mendes, António Costa e Mário Centeno “mantêm o tabu” porque o ministro estará “com dúvidas existenciais”: “Mário Centeno está cheio de dúvidas. Não sabe se deve ficar no Governo. Já percebeu que, mais tarde, sairá sempre em piores condições que agora. Não tem garantias de, ficando e saindo mais tarde, haver algum cargo internacional relevante que possa ocupar. E não sabe se quer ir para o Banco de Portugal na mesma altura em que termina o mandato no Eurogrupo”.

Marques Mendes acusa Catarina Martins de “oportunismo eleitoral”

O comentador da SIC apontou o dedo a Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, por “dar uma imagem de moderação para enganar os eleitores”. Luís Marques Mendes recuperou as palavras da bloquista numa entrevista ao Observador a 2 de setembro de 2019, quando Catarina Martins afirmou que “o Bloco apresenta um programa que é, na sua essência, social-democrata”. E comparou esse posicionamento com o tomado pela líder partidária em janeiro, também ao Observador, quando confessou: “Até me agradam que nos definam como esquerda radical”.

Para ele, “estas afirmações confundem e descaracterizam o Bloco”: “Acho que foi um erro enorme preocupar-se com a imagem, mas o conteúdio continua no mesmo”, opinou.

Marques Mendes diz que esta é “a política das galinhas mansas”: “Nada disto é genuíno. Catarina e Bloco de Esquerda vestem uma roupagem de moderação, mas têm uma agenda radical. Uma imagem de cordeiro e uma real pele de lobo. É isto que assusta os eleitores, que pensam que há um disfarce. E que leva muita gente moderada em Portugal a votar no PS. Porque prefere ter um PS sozinho do que ter um PS moderado pelo Bloco”.

Sobre o debate entre António Costa e Catarina Martins, Luís Marques Mendes insistiu nas críticas à líder bloquista. E elogiou o primeiro-ministro: “Acho que o Bloco não foi nada feliz esta semana, sobretudo no debate entre Catarina Martins e António Costa. O primeiro-ministro conseguiu colar Catarina Martins a uma imagem de irrealidade. Ela teve uma oportunidade única de atacar, de lhe dizer cara a cara todos os malefícios de uma maioria absoluta. Tocou ao de leve nesse tema, mas não fez dessa matéria um tema central”, analisou.

Quanto ao frente a frente de Assunção Cristas e Rui Rio, o comentador da SIC afirmou que “foi mais uma entrevista do que um debate”: “Diria que estiveram bens, soltos e afirmativos. Acho que fica a sensação que não estão a pensar em ganhar as eleições, mas em ganhar nas sondagens. Penso que o PSD nunca terá menos do que 25% e mesmo assim é um mau resultado. Mas também fico com a sensação de que, se os dois partidos juntos fossem coligados nas eleições, conseguiriam uma coisa que separados não conseguiam”, concluiu.

