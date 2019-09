Pedro Figueiredo 33.º e Ricardo Melo Gouveia 36º no torneio de golfe de Hamburgo

Pedro Figueiredo foi o melhor português no Porsche European Open, do European Tour de golfe, em Hamburgo, ao ser 33.º classificado e ultrapassar este domingo na última volta o compatriota Ricardo Melo Gouveia, que foi 36.º.

Ao somar 73 pancadas (uma acima do par) na última volta, com um ‘birdie’ (uma pancada abaixo) e dois ‘bogeys’ (uma acima), Pedro Figueiredo fechou a prova com 288 (par do campo).

Por seu lado, Ricardo Melo Gouveia acabou com 289 pancadas (uma acima do par), depois de fazer a sua pior volta, com 76 (quatro acima), ao somar dois ‘birdies’, dois ‘bogeys’ e dois ‘duplos bogeys’ (duas acima).

O vencedor da prova foi o britânico Paul Casey, que concluiu com 274 pancadas (14 abaixo do par).

