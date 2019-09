14 bancos condenados a pagar 225 milhões de euros por práticas de cartel na concessão de crédito

Quatorze bancos que operam em Portugal, entre os quais o BPI, BES, Caixa Geral de Depósitos e o antigo BPN, foram acusados de “prática concertada de troca de informação comercial sensível” pela Autoridade da Concorrência (AdC).

A AdC impôs agora aos 14 bancos coimas no valor de 225 milhões de euros, por essas ações — que aconteceram durante mais de dez anos, entre 2002 e 2013, diz a Autoridade da Concorrência — habitualmente chamadas de práticas de cartelização.

O valor das multas foi determinado ” tendo em conta a gravidade e duração da participação na infração por cada banco visado, tendo em consideração os mercados afetados , de acordo com a Lei da Concorrência”, justifica ainda a Autoridade da Concorrência.

BES, CGD e antigo BPN entre os bancos multados

Num longo comunicado publicado no seu site oficial, a entidade reguladora detalha que os 14 bancos condenados são “o BBVA, o BIC (por factos praticados pelo então BPN), o BPI, o BCP, o BES, o BANIF, o Barclays, a CGD, a Caixa de Crédito Agrícola, o Montepio, o Santander (por factos por si praticados e por factos praticados pelo Banco Popular), o Deutsche Bank e a UCI”.

Os bancos participantes na prática concertada trocaram informação sensível referente à oferta de produtos de crédito na banca de retalho, designadamente crédito habitação, crédito ao consumo e crédito a empresas. Neste esquema, cada banco facultava aos demais informação sensível sobre as suas ofertas comerciais, indicando, por exemplo, os spreads a aplicar num futuro próximo no crédito à habitação ou os valores do crédito concedido no mês anterior, dados que, de outro modo, não seriam acessíveis aos concorrentes”, acusa a Autoridade da Concorrência.

De acordo com a entidade reguladora, “cada banco sabia, com particular detalhe, rigor e atualidade, as características da oferta dos outros bancos, o que desencorajava os bancos visados de oferecerem melhores condições aos clientes, eliminando a pressão concorrencial, benéfica para os consumidores”.

Entre os bancos visados na acusação estão o Santander e o Banco Popular. O Banco Popular foi, entretanto, adquirido pelo Santander, que já assumiu “as responsabilidades contraordenacionais” da entidade bancária que comprou.

Houve ainda um banco que esteve envolvido nas práticas de concertação ilegal que ficou inteiramente isento do pagamento da multa. Isto porque foi “o primeiro a denunciar a infração e a apresentar provas da sua participação na mesma”, beneficiando assim do regime de clemência. Um segundo banco envolvida nestas práticas e denunciante das mesmas “obteve uma redução de 50% no valor da coima que lhe foi aplicada”, acrescenta a AdC no comunicado.

A entidade que zela pelas regras de livre concorrência afirma ter feito buscas e apreensões em “25 instalações de 15 bancos participantes na infração”, entre outras ações de investigação. O processo “teve um elevado grau de litigância, tendo estado suspenso durante cerca de um ano, na sequência de decisões judiciais. Não obstante, de um total de 43 recursos apresentados pelos bancos visados, só 5 decisões foram desfavoráveis à AdC”, refere o comunicado.

