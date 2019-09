As 24 horas que se seguiram ao impacto do asteróide que extinguiu os dinossauros

Não se sabe o dia, o mês ou o ano. Não se sabe sequer ao certo a década o século ou o milénio. Sabe-se apenas que terá acontecido — mais mil, menos mil — há cerca de 66 milhões de anos. E sabe-se também que o que aconteceu mudou para sempre a Terra: o asteróide que caiu na planície de Yucatán, no México, transformou o nosso planeta e moldou-o para o que é hoje. Só que um estudo revela agora muito mais: diz exatamente o que aconteceu naquelas 24 horas depois do impacto brutal do Chicxulub.

Não foi apenas uma cratera com 180 km de diâmetro, hoje no fundo do mar, que levou a que se extinguisse 75% da vida na Terra, com o fim dos dinossauros e o desenvolvimento dos mamíferos. Naquele momento, foi como se tivessem explodido 10 mil milhões de bombas como a de Hiroshima. Foram libertadas para a atmosfera 425 gigatoneladas de CO2 e outras 325 toneladas de ácidos sulforetos. O tsunami gigantesco que se formou levou a água do golfo do México nas Caraíbas para os Grandes Lagos do norte dos EUA, na fronteira com o Canadá, a 2.500 quilómetros de distância. Depois daquele dia, terminava a era do mesozoico e começava a do cenozoico (a actual), segundos os geólogos.

Uma expedição científica que desde 2016 está a estudar a zona do impacto conseguiu, através de uma espécie de plataforma petrolífera, fazer um furo e retirar um cilindro de rocha da borda da cratera a 1.334 metros abaixo do fundo marinho. Neste cilindro de rocha são perfeitamente visíveis diferentes círculos de sedimentos, impactos, rochas diferentes que geólogos e cientistas analisaram ao pormenor. E esses dados contam de forma precisa a história em capítulos do que aconteceu no dia do impacto (tal como acontece com os anéis dos troncos das árvores ou as marcas dos blocos de gelo).

Segundo o estudo, publicado pelo PNAS (a Academia de Ciências dos EUA), a rocha mostra que foram 24 horas de inferno, cujos efeitos se sentiram depois ao longo de muitos anos. E, para surpresa dos cientistas e geólogos, foi tudo muito rápido.

Minutos depois do impacto, os primeiros 40-50 metros da cratera encheram-se de imediato de rocha fundida e fragmentária. Uma hora depois, uma nova camada com rochas de vidro, suevita e materiais fundidos estava formada. Mais umas horas e já havia outra camada com sedimentos mais finos. Ou seja, em apenas um dia tudo estava coberto com um capa de 130 metros de sedimentos. A água do tsunami gigante também tinha voltado e trazido atrás todos os resíduos imagináveis, desde árvores ardidas com o impacto nas redondezas, a restos de regiões longínquas.

O asteróide teria entre 10 a 12 quilómetros e os efeitos do impacto terão chegado a 1.500 quilómetros de distância, causando incêndios pelo material incandescente libertado ao entrar na atmosfera. Daí os muitos resíduos de carvão vegetal, mas também de materiais orgânicos apodrecidos pela água e fungos que se criaram entretanto presentes nesta amostra de rocha da cratera.

Ou seja, está tudo escrito neste cilindro de pedra como se fosse um papiro com uma fita do tempo ao minuto. Mas as conclusões levantam também uma grande dúvida: se tudo aconteceu tão rapidamente, os efeitos também se dissiparam, portanto não seriam suficientes para uma extinção em massa como aconteceu.

É preciso fazer ligações entre o impacto, aquelas horas que se seguiram e o que veio depois. E apesar das muitas teorias que abundam, desde a possibilidade de terem existido múltiplos impactos (mais pequenos), à erupção de vários vulcões no oriente na mesma altura — podendo tudo isto ter acontecido em função do próprio impacto –, aquilo que estes cientistas concluíram foi mesmo que o Chicxulub reescreveu a história da Terra.

O cilindro de rocha não contém evidências de materiais sulfurosos: nada de enxofre, apesar das rochas ricas em sulforeto. Isto reforça a ideia de que o impacto do asteróide lançou o enxofre e os sulforetos para a atmosfera, impedindo os raios solares de chegarem ao solo e arrefecendo planeta. Pelos cálculos científicos e pelas simulações tecnológicas, a temperatura media global baixou 20 graus e manteve-se assim durante 30 anos. E quase nada resistiu a essa era glaciar.

Continuar a ler