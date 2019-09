EQS. Topo de gama eléctrico da Mercedes cai na Net

A Mercedes divulgou um teaser que nos permitiria ficar a aguardar pela revelação de um novo concept eléctrico no Salão de Frankfurt. Sucede que, a horas de se abrirem as portas do certame germânico à comunicação social, surgiu na Internet a primeira imagem do que poderá estar escondido sob o véu. Tratar-se-á do EQS, um novo membro para ampliar a família eléctrica do fabricante alemão, a ser posicionado entre os actuais Classe CLS e Classe S, passando assim a ser o porta-estandarte da gama exclusivamente a bateria da Mercedes.

A fotografia que “caiu” na rede revela um protótipo de linhas estilizadas e com o inegável “ar de família” já característico das propostas EQ, se bem que a sua versão de produção deva mitigar o look futurista. Um pouco à semelhança, aliás, da evolução operada entre o concept do EQC e o SUV que realmente foi posto em circulação nas ruas.

Recorde-se que o fabricante alemão anunciou que pretendia lançar mais de uma dezena de veículos exclusivamente a bateria e ter, até 2022, cerca de 50 modelos electrificados no seu portefólio. E, já em 2018, um executivo da Mercedes confirmou à Autocar que o fabricante de Estugarda estava a trabalhar num protótipo que daria origem a uma berlina de luxo eléctrica, a ser lançada em 2020. Possivelmente com dois motores eléctricos a debitar uma potência combinada na casa dos 600 cv e uma autonomia de 500 km… Expectativas que só poderemos confirmar no arranque “oficial” do Salão de Frankfurt. Então saberemos que cartas a Mercedes tem na manga.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler