EUA acusam UE de ser “estância” para colaboradores de Maduro

O enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela acusou esta segunda-feira a União Europeia (UE) de retardar a imposição de mais sanções ao regime de Nicolas Maduro e de servir de “estância turística” para colaboradores do Presidente venezuelano.

“Um grande número de personalidades do regime usam atualmente a Europa como uma espécie de estância turística“, disse Elliott Abrams numa conferência organizada em Bruxelas pelo German Marshall Fund, uma organização de estudo e debate de temas políticos.

Enviam para a Europa as suas famílias, as mulheres, as amantes, os filhos. As suas contas bancárias estão aqui. Temos informação sobre as casas que compram e as discotecas que os seus filhos adolescentes frequentam. Isso não devia ser tolerado”, disse.