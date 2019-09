Euro2020: Jankauskas diz que Portugal é “favorito”, mas alerta para sintético

O antigo avançado Edgaras Jankauskas afirmou esta segunda-feira que Portugal é “grande favorito” a vencer na terça-feira a Lituânia, no apuramento para o Euro2020 de futebol, embora vá enfrentar “algumas dificuldades” por causa do relvado sintético em Vilnius.

“Os jogadores portugueses não estão habituados a este tipo de relvado. A bola salta de uma forma diferente, a própria forma de correr é diferente. Por isso, acho que Portugal se vai deparar com algumas dificuldades, sobretudo na parte inicial do jogo, em que se vai ter de adaptar”, afirmou Jankauskas.

Em conversa com os jornalistas em Vílnius, junto ao LFF stadionas, que será o palco do encontro do Grupo B de qualificação para o próximo Europeu, o ex-avançado considerou que existe uma “diferença enorme” entre os jogadores de Portugal e Lituânia.

“Por isso, Portugal é o grande favorito, mas isso não quer dizer que consiga ganhar de uma forma fácil. Sei que os jogadores da Lituânia vão dar o máximo e todos querem fazer algo frente a Portugal”, referiu o antigo jogador de Benfica, FC Porto e Belenenses.

Atualmente com 44 anos, Jankauskas foi selecionador da Lituânia em 2016 e 2018 e continua a ser uma das maiores figuras de sempre do futebol do seu país. Prova disso é a fotografia colocada em grande plano na entrada para a sede da federação lituana, que tem as suas instalações montadas precisamente no estádio.

Jankauskas chegou a Portugal em 2001/02 para representar o Benfica, por empréstimo da Real Sociedad, mas foi nas duas épocas seguintes que deu mais nas vistas, ao serviço do FC Porto. O ex-avançado regressou a solo luso em 2007/08, mas acabou por ter uma passagem fugaz pelo Belenenses.

O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 21h45 locais (19h45 horas de Lisboa) de terça-feira e terá arbitragem do holandês Bas Nijhuis.

