Freira encontrada morta na casa de registado para ajuda social em Aveiro

A freira Antónia Pinho, de 61 anos, foi encontrada morta neste domingo à tarde na casa de um homem registado no banco de toxicodependentes, os mesmos que a religiosa ajudava no concelho de São João da Madeira, em Aveiro, local onde morava. Suspeita-se de que Antónia tenha sido violada e asfixiada, avançou a CMTV.

A irmã Tona, alcunha de Antónia Pinho, era conhecida no concelho como “freira radical”, por deslocar-se com uma lambreta, entretanto, o seu maior compromisso resumia-se a ajudar idosos e toxicodependentes. Assassinada por volta das 14h, o alerta foi dado cerca de uma hora depois. O acusado, que confessou o crime à Polícia Judiciária, tem cerca de 40 anos, já foi condenado por violação e havia saído da cadeia há três meses.

Ainda está por apurar os motivos pelos quais a religiosa terá ido até a casa do agressor, na rua da Arrifana, e se o encontro foi consensual ou coagido. O agressor vai conhecer nesta segunda-feira as medidas de coação.

Antónia Pinho foi capa do jornal ‘O Regional’ há três dias, com imagens acompanhadas de sua lambreta, e, na entrevista, revelou ter entrado para o convento com 21 anos, ser licenciada em enfermagem através de uma faculdade espanhola e participar da Congregação Servas de Maria Ministras dos Enfermos, no Porto.

