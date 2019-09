Greve nos registos com adesão de 60%, segundo o sindicato

A greve nos registos está a registar esta segunda-feira uma adesão de cerca de 60%, com algumas conservatórias encerradas e outras em serviços mínimos, disse à agência Lusa fonte sindical.

“Algumas conservatórias estão a trabalhar, mas com falta de funcionários”, acrescentou José Ferreira, dirigente do Sindicato Nacional dos Registos, afeto à UGT.

Dados divulgados pela estrutura sindical dão como encerradas as conservatórias prediais de Lamego, de Viseu, de Torres Novas e a Loja do Cidadão de Tavira.

Em serviços mínimos ficaram as conservatórias do registo comercial de Lamego, a conservatória de Alijó, a 1.ª conservatória do registo comercial do Porto, a conservatória do registo comercial de Silves, a de Faro e a de Loulé, bem como a conservatória do registo comercial e predial do Bombarral, de acordo com a mesma fonte.

Os trabalhadores dos registos realizam hoje uma greve de 24 horas, dando seguimento a uma série de paralisações iniciadas em julho e que se prolongam até ao final deste mês, em defesa de remunerações, promoções e abertura de concursos.

