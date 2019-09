Julgamento de Ana Julia, a mulher que matou Gabriel, começou esta segunda-feira

Ana Julia Quezada, a mulher que em 2018 matou por asfixia Gabriel, o filho de oito anos do namorado, começou esta segunda-feira a ser julgada no tribunal de Almería, em Espanha. A acusação pede a pena máxima que é permitida pela lei espanhola: prisão perpétua com revisão pelo crime de homicídio. O Ministério Público reclama mais dez anos de pena acessória devido aos danos psicológicos provocados aos pais da criança. Já a defesa da dominicana de 45 anos, mesmo depois da confissão, fala em homicídio involuntário.

Ana Julia será julgada por um tribunal de júri composto por nove pessoas retiradas a partir de um grupo de 30, explica o El País. O julgamento vai decorrer ao longo de nove sessões, até 18 de setembro. Os pais da criança vão falar no segundo dia de julgamento. A avó e uma prima de Gabriel também vão prestar declarações, assim como os médicos legistas que analisaram o corpo da criança.

O caso, que remonta a fevereiro de 2018, teve um grande impacto em Espanha. Na manhã desta segunda-feira, centenas de jornalistas marcaram presença à porta do tribunal, naquela que foi a primeira aparição pública da arguida desde que foi presa.

“Com raiva, acabei por asfixiá-lo, tapando-lhe o nariz e a boca”

Ana Julia Quezada era a companheira de Ángel Cruz, o pai de Gabriel. A criança desapareceu a 27 de fevereiro de 2018, pouco depois de ter saído da casa da sua avó paterna, Carmen, em Las Hortichuelas, uma localidade no município de Níjar, no sul de Espanha. O corpo do rapaz foi encontrado cerca de duas semanas depois no porta-bagagens do carro de Ana Julia. Estava coberto de lama, despido e enrolado num cobertor.

A mulher confessou o crime pouco depois. Na altura, Ana Julia explicou que, naquele dia, Gabriel entrou no seu carro de forma voluntária. Depois, e noutro local, Ana Julia reparou que Gabriel estava a brincar com um machado e, segundo as suas declarações, tentou tirar-lhe o objeto, mas o menino começou a insultá-la. “Não és a minha mãe, não mandas em mim e não te quero voltar a ver nunca mais”, terá dito a criança. “Então, lutámos com o machado, tirei-o e, no final, com a raiva, acabei por asfixiá-lo, tapando-lhe o nariz e a boca”, explicou Ana Julia. A dominicana disse também que transportava o cadáver no carro com medo que alguém o encontrasse no poço onde ele estaria escondido.

A autópsia permitiu concluir que a pessoa que assassinou Gabriel lhe tapou o nariz e a boca e que, antes de morrer, o menino foi atingido na cabeça originando um traumatismo cranioencefálico.

Ainda em 2018, e devido ao mediatismo do caso, as autoridades descobriram que Ana Julia Quezadas estava ligada à morte de uma outra criança. Em 1994, uma criança de quem cuidava morreu depois de cair de uma varanda. Foi depois revelado que a criança em causa era filha de Ana Julia. Na altura, o caso foi tratado como morte acidental, mas a queda voltou a ser investigada de forma a encontrar pistas que possam esclarecer ou estabelecer uma relação com o homicídio de Gabriel.

