Morreu o antigo ministro André Gonçalves Pereira

Morreu com 83 anos o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros André Gonçalves Pereira. Também advogado e professor de Direito — lecionou por exemplo na universidade do Rio de Janeiro, na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade Columbia, nos EUA — o político integrou dois Governo liderados pelo social-democrata e fundador do PSD Francisco Pinto Balsemão, entre 1981 e 1983.

Considerado discípulo de Marcello Caetano, esteve também envolvido na reforma do Tratado de Maastricht, em 1993, e em organismos como a UNESCO e o FMI. Além destes cargos, foi ainda administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian.

