Polícia brasileira prende casal que pretendia embarcar com cocaína para Lisboa

A Polícia Federal do Brasil prendeu este domingo um casal de brasileiros que pretendia embarcar no aeroporto internacional de São Paulo para Lisboa, em Portugal, com seis quilos de cocaína, três quilos na mala de cada um.

Segundo comunicado da polícia brasileira, um dos presos é um homem de 20 anos, que declarou ter sido aliciado por uma pessoa para o transporte da droga, mediante o pagamento de uma grande soma em dinheiro.

O aliciamento terá ocorrido quando o preso estava numa festa de música eletrónica e o aliciador, não identificado, teria oferecido participação no negócio de transporte de drogas à mulher, que também foi presa no aeroporto internacional de São Paulo com os outros três quilos de cocaína.

A mulher, de 19 anos de idade, tinha viajado recentemente para Portugal, mas afirmou não ter transportado nada ilegal.

As autoridades brasileiras indicaram que o casal será conduzido para uma cadeia no estado de São Paulo.

