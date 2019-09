Sócrates vai ser interrogado durante quatro dias por ordem de Ivo Rosa

José Sócrates vai voltar a ser interrogado no âmbito da Operação Marquês, avançou a SIC. A ordem foi dada pelo juiz Ivo Rosa. O antigo primeiro-ministro vai ser ouvido nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro, no âmbito da fase de instrução do processo, acrescentou depois a RTP.

O antigo líder socialista foi acusado pelo Ministério Público da alegada prática de três crimes de corrupção passiva de titular a cargo político, 16 crimes de branqueamento de capitais, nove crimes de falsificação de documento e três crimes de fraude fiscal qualificada, no âmbito da Operação Marquês.

Em maio, o Diário de Notícias avançava que o juiz Ivo Rosa duvidava da legalidade de algumas provas recolhidas na investigação do processo. O magistrado tinha dúvidas em específico sobre “gravações, apreensões de ficheiros informáticos, quebra de sigilo de correspondência, acesso a documentos informáticos e transcrições de buscas efetuadas às instalações da Portugal Telecom (em 2015) e à consultora PWC (também em 2015)”.

