Tiroteio em Dordrecht, na Holanda, provoca três mortos e um ferido grave

Um tiroteio na cidade holandesa de Dordrecht, localizada a 25 quilómetros de Roterdão, na Holanda, provocou “várias mortes”, começaram por avançar as autoridades locais. Mais tarde, a Polícia de Roterdão detalhou o número exato de vítimas em novo tweet: existem três mortos e um ferido grave.

Já estão elementos das forças de segurança no local e está “em curso uma investigação”. Ainda não se sabe ao certo o que terá motivado o tiroteio, mas a estação holandesa NOS, citada pela Euronews, avança que o tiroteio terá acontecido no interior de uma casa.

Alguns jornais holandesas indicam ainda que a motivação do tiroteio poderá ter passado por um “drama familiar”, mas a informação não foi ainda confirmada pelas autoridades.

#Breaking: just in – At least 3 people shot to death and several other injured, when a gunmen opened fire at a house in #Dordrecht at the district of #Heimerstein in the #Netherlands. pic.twitter.com/VrHKcRq9ZL

