Trump anuncia que conversações com os Talibã estão “mortas”

O presidente dos EUA anunciou que as conversações com os Talibã no Afeganistão estão “mortas” depois de terem caído por terra na semana que passou. “Estão mortas. Estão mortas. Tanto quanto sei, estão mortas”, adiantou Donald Trump quando questionado sobre o assunto esta segunda-feira, avança a AP, confirmando um cenário que se foi traçando nos últimos dias.

Recorde-se que há quase um ano que o enviado dos EUA àquele país, Zalmay Khalilzad, tem conduzido as negociações com o braço político dos Talibã em Doha, Qatar, sendo que aquele que se apresentava como um acordo iminente que poria fim à mais longa guerra em que os EUA estiveram envolvidos — com este volte face, descreve a agência de notícias, “os insurgentes prometem derramar mais sangue”. Foi aliás no Twitter, este sábado, que Trump revelou que havia cancelado o encontro que estava agendado com os talibã e os líderes afegãos em Camp David.

A lot of Fake News is being reported that I overruled the VP and various advisers on a potential Camp David meeting with the Taliban. This Story is False! I always think it is good to meet and talk, but in this case I decided not to. The Dishonest Media likes to create…

