As primeiras imagens dos três novos iPhone: 11, 11 Pro e Pro Max

O evento anual da Apple decorreu esta terça-feira no Steve Jobs Theater, na sede da empresa — o campus Apple Park — em Cupertino, Califórnia. Entre novos iPad, smartwatches e novidades sobre o serviço de streaming de vídeo com o qual a marca quer competir com a Netflix, HBO e Amazon, o Apple TV+, as atenções recaíram sobretudo sobre os novos iPhone: mais arrojados no design (têm agora duas e três lentes traseiras) e mais baratos do que os preços habituais de lançamento. Veja as imagens na fotogaleria acima.

