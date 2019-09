Caracas minimiza atualização do relatório de Bachelet

A Venezuela minimizou esta terça-feira a atualização do relatório da Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apresentado na segunda-feira em Genebra e que alerta para o aumento de torturas e execuções.

Ao apresentar a atualização do relatório elaborado em julho, Bachelet voltou a manifestar preocupação com o aumento das denúncias de perseguição política, execuções extrajudiciais, a deterioração da economia e falhas nos serviços públicos. Também precisou que Caracas não acatou a recomendação de dissolver as Forças de Ações Especiais (FAES).

Em resposta, o presidente da Assembleia Constituinte (composta unicamente por simpatizantes do regime), Diosdado Cabello, disse que as denúncias de Michelle Bachelet “não lhe tiram o sono”, uma vez que fazem parte de uma “sanha” contra o país. “Não nos vai tirar o sono, não nos deixaremos chantagear”, disse Cabello, durante uma conferência de imprensa do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), em Caracas.

Cabello, que é tido como o segundo homem mais forte do chavismo, depois de Nicolás Maduro, reiterou também a tese de que o relatório sobre a situação dos direitos humanos no país foi elaborado pelo enviado especial dos EUA para a Venezuela, Elliot Abrams, e que Bachelet “o assinou”. “Vamos continuar a respeitar os Direitos Humanos, porque assim estabelece a nossa Constituição”, declarou Cabello.

Por outro lado, o presidente do parlamento, o opositor Juan Guaidó, pediu “mais ações” de parte da ONU contra “a ditadura”. “Se ratifica [na atualização do relatório] que a Venezuela vive uma ditadura sem legendas (…) faltam agora ações, não apenas da ONU, mas também dos países vizinhos”, disse aos jornalistas.

Na segunda-feira, ao atualizar o relatório apresentado em julho último, Bachelet também deu conta de que foram documentados “casos de tortura e maus-tratos, tanto físicos como psicológicos, de pessoas arbitrariamente privadas da liberdade, militares em particular”.

Disse que “a situação dos Direitos Humanos continua a afetar milhares de pessoas na Venezuela” e alertou para o risco de a Venezuela aprovar uma lei que proíbe as organizações não-governamentais de receberem financiamento estrangeiro, considerando que “reduzirá ainda mais o espaço democrático” nesse país em crise.

Em julho, Bachelet já tinha denunciado, num relatório, a “erosão do Estado de Direito” na Venezuela, referindo as ameaças, torturas, detenções arbitrárias e desaparecimentos forçados a que têm estado sujeitos os ativistas e opositores ao regime.

