Como simplificar os processos de RH na sua empresa

Entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, o número de empresas criadas em Portugal aumentou 23,9%, havendo, portanto, mais 899 novas empresas em termos homólogos. São boas notícias para os portugueses em geral e para os empresários portugueses em particular. E o melhor? É que existe um software que pode ajudar a todos no que toca à gestão de recursos humanos.

Uma dor partilhada

Quando se inicia uma empresa, os recursos são, regra geral, mais contidos. São várias as histórias de, agora, médios ou grandes empregadores que no início do seu negócio se desdobravam em vários papéis: desde telefonistas a gestores de recursos humanos, fazendo, até, por vezes, entregas. Não é tarefa fácil montar uma empresa.

Férias: ClanHR ou Excel? O Excel é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão de recursos humanos. De facto, é bastante versátil, mas não em todos as áreas. É o que acontece com a gestão de férias: o Excel não foi concebido nem otimizado para desempenhar este papel. Ao invés do ClanHR, que foi desenvolvido também para este fim. Explicamos-lhe a diferença na gestão de férias entre as duas ferramentas: Pedido de férias: Ao contrário do Excel, basta aceder à plataforma ClanHR e aprovar ou rejeitar férias, sem ter de atualizar e salvar um novo documento de Excel; Emails: Enquanto no Excel tem de consultar os emails enviados por todos os colaboradores, com todos os pedidos (incluindo trocas), com o ClanHR recebe apenas uma notificação e informar do pedido feito; Atualização de ficheiro: Novo pedido ou alteração implica uma nova atualização no ficheiro Excel. Aborrecido, não é? No ClanHR, toda a informação é guardada online; Visualização: O Excel implica a construção de um mapa por si. O ClanHR apresenta as férias como preferir: calendário, cronograma ou lista; Histórico: Teve um problema com o computador e ficou sem todos os documentos, incluindo o Excel das férias? Com o ClanHR, o histórico dos pedidos e confirmações estão sempre disponíveis online; Segurança: É fácil, no Excel, apagar ou violar o ficheiro. É por isso que o ClanHR dispõe de permissões diferentes de acesso.

Exige uma dose valente de coragem e outra tanta de trabalho, sem olhar a horas gastas. A necessidade e conhecimento de que se precisa de mais colaboradores é uma constante, mas nem sempre os números o acompanham. Processar salários, marcas férias, apontar ausências… parecem funções simples, mas que acabam por tirar tempo para outros afazeres. Sobretudo se a ferramenta de auxílio for o velhinho excel. Se é um novo empreendedor (ou se não o for, mas se tiver problemas semelhantes na sua empresa), temos uma boa notícia para si: existe um software inovador que o pode ajudar com estas e outras tarefas organizacionais — o ClanHR.

Um software que ajuda a gerir

Nascido em 2016, o ClanHR é uma ferramenta que ajuda a gerir os Recursos Humanos de qualquer empresa. Além de facilitar a gestão de férias, folgas ou baixas dos colaboradores, prepara e assegura a informação para um processamento salarial sem erros nem atrasos, promovendo a organização como forma de maximizar a produtividade de todos os trabalhadores e, em particular, de quem gere os colaboradores das empresas. Como? Vamos por partes.

Centralização dos dados

Toda a informação pessoal ou profissional de cada colaborador passa a estar numa única plataforma, permitindo o acesso rápido e descomplicado a todos os dados em desktop, tablet ou mobile.

Plataforma participativa

Todos beneficiam deste software e todos fazem parte dele: cada colaborador pode atualizar os dados do seu perfil pessoal (como a morada ou o NIB), garantindo que todas as informações estão corretas.

Gestão de ausências

Os colaboradores pedem os seus dias de folgas ou férias através desta plataforma e o gestor da equipa recebe esse pedido, conseguindo perceber na hora se há sobreposição de datas com outros colegas da equipa, podendo aceitar ou recusar a sugestão de dias feita.

Relatórios sumários

Os gestores têm disponíveis relatórios e mapas com toda a informação de que precisam para preparar e assegurar o processamento salarial.

Curioso?

