Donald Trump despede conselheiro nacional de segurança John Bolton

O Presidente Donald Trump despediu esta terça-feira o seu conselheiro nacional de segurança. O anúncio foi feito por Trump na rede social Twitter há minutos.

O líder norte-americano diz no post publicado às 16h58 que “discordei fortemente, como outras pessoas da Administração, de muitas das sugestões” feitas por John Bolton. A discordância sobre a forma como a política externa dos Estados Unidos deve ser conduzida deverá estar na origem da decisão de Trump. O Presidente acrescentou no mesmo tweet que irá designar um novo conselheiro nacional de segurança na próxima semana.

John Bolton era próximo de Trump e conhecido em Washington por ser um dos ‘falcões’ do Partido Republicano no que à política externa diz respeito, tendo defendido, por exemplo, a invasão

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019